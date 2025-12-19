پخش زنده
والدین اسکاتلندی که پسر نوجوانشان پس از اخاذی در اینستاگرام جان خود را گرفت، از مالک این سکو (متا) شکایت کرده و در پی جبران خسارت تنبیهی هستند.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، والدین نوجوان قربانی این شبکه اجتماعی گفتهاند چنانچه مالک اینستاگرام به اندازهای که به سود مالی توجه داشت به حفظ جان کاربران هم توجه میکرد اکنون فرزندشان و دیگر کودکان و نوجوانانی که قربانی اینستاگرام شدند زنده بودند.
به نوشته رسانههای انگلیس، مورای داوی ۱۶ ساله دسامبر ۲۰۲۳ قربانی اخاذی جنسی شد و جان خود را گرفت. او در اینستاگرام فریب خورد تا تصاویر خصوصی از خودش ارسال کند و به او گفته شد که اگر پول ندهد، این تصاویر را منتشر خواهند کرد.
والدین او اکنون در دادگاهی در ایالات متحده علیه متا اقامه دعوی کرده و به دنبال جبران خسارت تنبیهیاند و گفتهاند اینستاگرام امن نیست. صاحب متا، که مالک فیسبوک نیز است، اعلام کرد از اجرای قانون برای پیگرد قانونی مجرمان اخاذی جنسی حمایت میکند.
وکلای والدین نوجوان قربانی میگویند، مدیران شرکت متا قبل از مرگ این نوجوان "از ویژگیهای ایمنی که میتوانست مانع از اخاذی جنسی شود، آگاه بودند"، اما "سود را بر حفظ جان افراد ترجیح دادند". آنان میگویند: «اکنون زمان آن رسیده است که متا به خاطر کاری که با بسیاری از جوانان انجام داده است، پاسخگو باشد.» مادر نوجوان قربانی گفته قوانین متا برای نوجوانان به اندازه کافی امن نیست، زیرا فقط حسابهای کاربران جدید در صورتی که سن آنان کمتر از ۱۶ سال باشد خصوصی محسوب میشود، به این معنی که حساب موری تحت تأثیر این تغییر قرار نگرفته است.
وی افزود: الگوریتمهای ساخته شده در سایتهای متا «به بزرگسالان اجازه میدهد با کودکان ارتباط برقرار کنند و آنها را زیر انواع فشارها قرار دهند تا ناچار شوند از آنان تمکین کنند این در حالی است که نوجوانان به کارکنان ایمنی شاغل در شرکت برای تغییر و کمک به آنان «التماس» میکردند. به گفته کارشناسان اخاذی جنسی در شکبههای اجتماعی اکنون به تجارتی بزرگ و پر سود تبدیل شده است که در سایه بی تفاوتی و سود جویی مالکان این شبکهها فجایع ناشی از آن مدام بزرگتر و عمیقتر میشود.