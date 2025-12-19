به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در روز‌های برفی و سرد اخیر، بیش از ۲ هزار ماموریت اورژانس پیش بیمارستانی در مناطق زیر پوشش این دانشگاه به ثبت رسیده است.

دکتر علی یزدانی افزود: با آغاز بارش برف و کاهش شدید دما در ۴٨ ساعت گذشته، تیم‌های اورژانس پیش بیمارستانی به منظور ارائه خدمات مناسب در حالت آماده باش بودند و کارشناسان پاسخگو به تلفن اورژانس ١١۵ به بیش از هفت هزار تماس پاسخ دادند.

وی ادامه داد: در این بازه زمانی به ۲۰ مورد زمین‌خوردگی و صدمات به اندام‌ها و ۶ مصدوم ناشی از سرمازدگی امداد رسانی شد.

دکتر یزدانی از شهروندان به‌خصوص سالمندان خواست تا در روز‌های برفی و یخبندان به ویژه در ساعات پایانی شب، تا حد امکان از منزل خارج نشوند و در صورت ضرورت، با کمک و حمایت یک نفر از منزل خارج گردند.

وی تاکید کرد: از روشن‌کردن لوازم گرمایشی غیراستاندارد و مسدودکردن همه منافذ موجود در منزل خودداری کنند و نسبت به بررسی وضعیت لوله و دودکش بخاری‌ها توجه ویژه داشته باشند.