پخش زنده
امروز: -
بیش از ۲ هزار ماموریت اورژانس ۱۱۵ مشهد در دو روز برفی به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در روزهای برفی و سرد اخیر، بیش از ۲ هزار ماموریت اورژانس پیش بیمارستانی در مناطق زیر پوشش این دانشگاه به ثبت رسیده است.
دکتر علی یزدانی افزود: با آغاز بارش برف و کاهش شدید دما در ۴٨ ساعت گذشته، تیمهای اورژانس پیش بیمارستانی به منظور ارائه خدمات مناسب در حالت آماده باش بودند و کارشناسان پاسخگو به تلفن اورژانس ١١۵ به بیش از هفت هزار تماس پاسخ دادند.
وی ادامه داد: در این بازه زمانی به ۲۰ مورد زمینخوردگی و صدمات به اندامها و ۶ مصدوم ناشی از سرمازدگی امداد رسانی شد.
دکتر یزدانی از شهروندان بهخصوص سالمندان خواست تا در روزهای برفی و یخبندان به ویژه در ساعات پایانی شب، تا حد امکان از منزل خارج نشوند و در صورت ضرورت، با کمک و حمایت یک نفر از منزل خارج گردند.
وی تاکید کرد: از روشنکردن لوازم گرمایشی غیراستاندارد و مسدودکردن همه منافذ موجود در منزل خودداری کنند و نسبت به بررسی وضعیت لوله و دودکش بخاریها توجه ویژه داشته باشند.