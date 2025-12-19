پخش زنده
فعالیت سامانه بارشی اخیر، خساراتی به برخی مناطق شهری و روستایی لارستان وارد کرده که کارشناسان در حال ارزیابی خسارتها هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛فرماندار ویژه لارستان گفت: حجم بالای بارشها در فعالیت سامانه بارشی اخیر در جنوب فارس، سبب شد خسارتهایی به منازل و زیرساختهای شهری و روستایی وارد کند که کارشناسان و دستگاههای اجرایی در حال ارزیابی خسارتها هستند.
مختار عباسی افزود: پس از نهایی شدن گزارشها و تایید کمیسیون حوادث استانداری، جبران خسارتها در چارچوب مصوبات قانونی هیئت دولت قرار خواهد گرفت.
وی بیان کرد: دهیاران و شهرداران موظفاند برای پیشگیری از تکرار این حوادث، در اسرع وقت نسبت به مطالعه و اجرای طرحهای فنی دفع آبهای سطحی اقدام کنند تا زیرساختهای مقاوم سازی شده دچار آسیب نشوند.
فرماندار ویژه لارستان با درخواست از مردم گفت: با توجه به بارندگیهای قبلی و لغزندگی جاده ها، از سفرهای غیرضرور پرهیز کرده و از تجمع در حاشیه رودخانهها، پلها و نقاط پرخطر خودداری کنید.
لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.