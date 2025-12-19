پخش زنده
امروز: -
به دنبال تداوم اقدامات خلاف قانون آمریکا در اعمال فشار بر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک، وزارت خارجه کشورمان پیامی را در واکنش به این اقدام منتشر کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رژیمی که با همدستی رژیمی نسلکش هموطنان ما را میکشد و با ابزار تحریم، دارو و درمان کودکانمان را هدف میگیرد، حال نگران «رفاه مردم ایران» شده است.
به دنبال تداوم اقدامات خلاف قانون آمریکا در اعمال فشار بر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک، پیامی به شرح زیر در حساب رسمی وزارت امور خارجه منتشر شد:
تجاوز نظامی به ایران و همدستی با یک رژیم نسلکش در کشتار شهروندان ایرانی، اعمال تحریمهای غیرقانونی و سوءاستفاده از امتیاز میزبانی #سازمان_ملل متحد، همگی از یک جنس هستند؛ و آن چیزی نیست جز بیاعتنایی آشکار رژیم آمریکا به اصول اخلاقی-انسانی، حقوق بینالملل و منشور ملل متحد.
تلاش وزارت خارجه آمریکا برای لاپوشانی این نقضها تحت عنوان منافقانهی «دلسوزی برای مردم ایران»، مزورانه و سخیف است. تحریمهای غیرقانونی علیه مردم ایران و محدودیتهای غیرقانونی علیه نمایندگانشان در سازمان ملل، مستقیماً حقوق بنیادین بشر و هنجارهای دیپلماتیک را نقض میکنند.
این رفتار نشاندهنده سوءاستفاده از موقعیت میزبانی سازمان ملل به مثابه ابزاری در سیاست خارجی قلدرمابانه برای ارعاب دولتهای عضو از طریق آزار نمایندگانشان است. رعایت تعهدات میزبانی سازمان ملل یک لطف نیست، بلکه تکلیفی حقوقی و الزامآور طبق معاهده مقر ۱۹۴۶ است.