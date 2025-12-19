پخش زنده
۲۳ اثر منتخب نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» در روزهای ۳۰ آذر و یکم دی در پردیس سینمایی بازار شهر قم اکران میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،آثار بخش مسابقه نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» در دو سانس ۱۶ و ۱۸ در پردیس سینمایی بازار شهر به نمایش درمیآید.
در سانس ۱۶ روز شنبه ۳۰ آذرماه، فیلمهای مستند «نبض در خط مقدم» به کارگردانی مرتضی شعبانی، «بازی برندهها» به کارگردانی احسان صدیقی، «ابوالمشاغل» ساخته هادی محمدینسب، «زندهگیر» به کارگردانی علی اسدی، «ماجو» ساخته ابراهیم مرادی، «آگیرا» به کارگردانی محمدصادق اسماعیلی و «میناو» به کارگردانی عارف حاتمی روی پرده میرود.
در سانس دوم همان روز نیز چهار فیلم مستند «چهارراه» به کارگردانی فرشاد اکتسابی، «حلقه» به کارگردانی رایحه مظفریان، «شنا خلاف جهت» به کارگردانی جواد رزاقیزاده و «برای ابراهیم» ساخته علی محمد صادقی نمایش داده میشود.
در سانس دوم یکم دی نیز آثار «رؤیای ناتمام» به کارگردانی سارا طالبیان، «موسیلی» ساخته الهه اذکاری، «کابوک» به کارگردانی جعفر صادقی، «در معرکه» به کارگردانی وحید فرجی و «صغری رئیس» ساخته سید صادق کاظمی روی پرده خواهد رفت.
علاقهمندان میتوانند از روز شنبه ۲۹ آذرماه از طریق سکوهای فروش سینماتیکت و گیشه هفت نسبتبه تهیه بلیت اقدام کنند.