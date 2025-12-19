به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،آثار بخش مسابقه نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» در دو سانس ۱۶ و ۱۸ در پردیس سینمایی بازار شهر به نمایش درمی‌آید.

در سانس ۱۶ روز شنبه ۳۰ آذرماه، فیلم‌های مستند «نبض در خط مقدم» به کارگردانی مرتضی شعبانی، «بازی برنده‌ها» به کارگردانی احسان صدیقی، «ابوالمشاغل» ساخته هادی محمدی‌نسب، «زنده‌گیر» به کارگردانی علی اسدی، «ماجو» ساخته ابراهیم مرادی، «آگیرا» به کارگردانی محمدصادق اسماعیلی و «میناو» به کارگردانی عارف حاتمی روی پرده می‌رود.

در سانس دوم همان روز نیز چهار فیلم مستند «چهارراه» به کارگردانی فرشاد اکتسابی، «حلقه» به کارگردانی رایحه مظفریان، «شنا خلاف جهت» به کارگردانی جواد رزاقی‌زاده و «برای ابراهیم» ساخته علی محمد صادقی نمایش داده می‌شود.

درسانس نخست یکشنبه اول دی‌ماه، هم فیلم‌های «کوروش» به کارگردانی سپیده سپهی، «دیدار بلوط» ساخته فرهاد ورهام، «دخترک» به کارگردانی فرزاد رضایی، «فصل انگور» ساخته ابراهیم حصاری، «آخرین کلک» به کارگردانی عباس رفیعی، «بال‌های آوازخوان» ساخته هیمن خالدی و «جایی برای ایستادن» به کارگردانی آرمان قلی‌پور اکران خواهد شد.

در سانس دوم یکم دی نیز آثار «رؤیای ناتمام» به کارگردانی سارا طالبیان، «موسیلی» ساخته الهه اذکاری، «کابوک» به کارگردانی جعفر صادقی، «در معرکه» به کارگردانی وحید فرجی و «صغری رئیس» ساخته سید صادق کاظمی روی پرده خواهد رفت.

علاقه‌مندان می‌توانند از روز شنبه ۲۹ آذرماه از طریق سکو‌های فروش سینماتیکت و گیشه هفت نسبت‌به تهیه بلیت اقدام کنند.

قیمت بلیت‌ها با تخفیف ۵۰ درصدی برای اصحاب فرهنگ و هنر و علاقه‌مندان، ۵۵ هزار تومان تعیین شده‌است.