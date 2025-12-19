پخش زنده
مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا از تحریم دو قاضی دیوان کیفری بینالمللی (دادگاه لاهه) خبر داد.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاری صدا و سیما از تفلیس، روبیو گفت گوچا لورتکیپانیدزه قاضی گرجستانی و یک قاضی مغولستانی دادگاه لاهه با نام اردنهبالسورن دامدین به طور مستقیم در تلاشهای دیوان کیفری بینالمللی برای تحقیق، بازداشت یا محاکمه اتباع اسرائیلی دخیل بودهاند.
وزیر خارجه آمریکا با تأکید بر اینکه این دیوان به اقدامات سیاسی ضد اسرائیل ادامه میدهد گفته است: پیام ما به دیوان واضح است و آن اینکه ایالات متحده و اسرائیل عضو پیمان رم نیستند و بنابراین صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری را به رسمیت نمیشناسند.