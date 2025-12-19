بیش از پنج میلیون قربانی خشونت های جنسی در انگلیس طی یک سال
گزارش های منتشر شده در انگلیس نشان می دهد در یک سال منتهی به ماه مارس امسال پنج میلیون و صد هزار نفر در این کشور قربانی سوء استفاده های جنسی شده اند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، رسانهها در انگلیس با استناد به آمار دولت اعلام کردند، شمار قربانیان جنسی در این کشور بسیار بیشتر از آمار اعلامی است، زیرا این آمار قربانیان کمتر از ۱۶ سال را که بخش زیادی از قربانیان جنسی را تشکیل میدهند شامل نمیشود.
افزایش فزاینده خشونت و سوء استفادههای جنسی از زنان و دختران در این کشور سبب شده است دولت در پی فشار افکار عمومی، درباره جرایم جنسی علیه زنان و دختران "وضعیت اضطراری ملی" اعلام کند تا با بسیج امکلانات و توجه ویژه به این بحران اجتماعی از میزان آن کاسته شود.یکی از وعدههای اصلی وزارت کشور انگلیس به عنوان بخشی از راهبرد «رهایی از خشونت و سوءاستفاده» این بود که ظرف یک دهه انواع جرام مرتبط با آن را به نصف کاهش دهد.
این جرایم شامل خشونت خانگی، تعقیب و آزار، خشونت جنسی، از جمله تجاوز و سایر جرائم جنسی، آزار جنسی، سوءاستفاده برخط و تسهیل شده توسط فناوری، اقدامات مرگبار مانند قتلهای خانگی، استثمار جنسی و سرقت مسلحانه است.دولت میگوید، در راهبرد خود برای کاهش جرایم جنسی علیه زنان و دختران طیف وسیعی از اقدامات آموزشی و پیشگیرانه را در دستور کار قرار داده است تا از شمار جرائم جنسی که علیه زنان و دختران اعمال میشود، کاسته شود.آموزش معلمان برای تشخیص علائم اولیه زنستیزی در پسران و دور کردن آنها از آن از جمله برنامههای موجود در راهبرد دولت انگلیس است.به نوشته رسانههای انگلیس آمارهایی که دولت استفاده میکند از نظرسنجی جرم در انگلستان و ولز گرفته شده است که از پاسخهای نظرسنجی حدود ۳۴ هزار خانوار که هر ساله به صورت تصادفی انتخاب میشوند، استفاده میکند.
بر اساس تازهترین گزارش منتشر شده در انگلیس شمار قربانیان تجاوز جنسی طی ۲۰ سال گذشته در این کشور نشان میدهد ۲.۳۶ درصد افراد بالاتر از ۱۶ سال در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ قربانی تجاوز جنسی بودهاند.در سالهای اخیر به ویژه پس از ربودن، تجاوز و قتل دختری جوان به نام سارا اِورارد به دست وین کوزنز افسر پلیس دیپلماتیک سفارت آمریکا، بارها زنان و دختران با شیوههای مختلف ضمن ابراز نگرانی از نبود امنیت کافی در جامعه، بازگرداندن امنیت برای زنان و دختران در معابر این کشور را خواستار شدند.