به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم ا از لندن، رسانه‌ها در انگلیس با استناد به آمار دولت اعلام کردند، شمار قربانیان جنسی در این کشور بسیار بیشتر از آمار اعلامی است، زیرا این آمار قربانیان کمتر از ۱۶ سال را که بخش زیادی از قربانیان جنسی را تشکیل می‌دهند شامل نمی‌شود.

افزایش فزاینده خشونت و سوء استفاده‌های جنسی از زنان و دختران در این کشور سبب شده است دولت در پی فشار افکار عمومی، درباره جرایم جنسی علیه زنان و دختران "وضعیت اضطراری ملی" اعلام کند تا با بسیج امکلانات و توجه ویژه به این بحران اجتماعی از میزان آن کاسته شود.یکی از وعده‌های اصلی وزارت کشور انگلیس به عنوان بخشی از راهبرد «رهایی از خشونت و سوءاستفاده» این بود که ظرف یک دهه انواع جرام مرتبط با آن را به نصف کاهش دهد.

این جرایم شامل خشونت خانگی، تعقیب و آزار، خشونت جنسی، از جمله تجاوز و سایر جرائم جنسی، آزار جنسی، سوءاستفاده برخط و تسهیل شده توسط فناوری، اقدامات مرگبار مانند قتل‌های خانگی، استثمار جنسی و سرقت مسلحانه است.دولت می‌گوید، در راهبرد خود برای کاهش جرایم جنسی علیه زنان و دختران طیف وسیعی از اقدامات آموزشی و پیشگیرانه را در دستور کار قرار داده است تا از شمار جرائم جنسی که علیه زنان و دختران اعمال می‌شود، کاسته شود.آموزش معلمان برای تشخیص علائم اولیه زن‌ستیزی در پسران و دور کردن آنها از آن از جمله برنامه‌های موجود در راهبرد دولت انگلیس است.به نوشته رسانه‌های انگلیس آمار‌هایی که دولت استفاده می‌کند از نظرسنجی جرم در انگلستان و ولز گرفته شده است که از پاسخ‌های نظرسنجی حدود ۳۴ هزار خانوار که هر ساله به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند، استفاده می‌کند.