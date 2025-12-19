مادر شهید والامقام «ناصر عابدی» که سال‌ها نامش با صبر، ایمان و استقامت گره خورده بود، آسمانی شد و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ،‌بانو نرگس رئیسی، مادر شهید ناصر عابدی و نخستین مادر شهید روستای ایدنک، پس از سال‌ها فراق فرزند، به دلیل کهنسالی دار فانی را وداع گفت.

پیکر این مادر امروز (جمعه) ساعت ۱۵ در آرامستان روستای ایدنک تشییع می‌شود و سپس به خاک سپرده خواهد شد.

شهید ناصر عابدی متولد سال ۱۳۴۲ در شهرستان بهبهان بود و در خانواده‌ای مذهبی رشد یافت. وی دوران کودکی و نوجوانی خود را در فضای مذهبی سپری کرد.

این شهید دوران تحصیل خود را در شهرهای بندرعباس، بهبهان، بوستان و آبادان گذراند و همزمان با تحصیل، در زمینه‌هایی از جمله نقاشی، خوشنویسی، شنا و رانندگی فعالیت داشت.