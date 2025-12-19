مادر نخستین شهید ایدنک آسمانی شد
مادر شهید والامقام «ناصر عابدی» که سالها نامش با صبر، ایمان و استقامت گره خورده بود، آسمانی شد و به فرزند شهیدش پیوست.
پیکر این مادر امروز (جمعه) ساعت ۱۵ در آرامستان روستای ایدنک تشییع میشود و سپس به خاک سپرده خواهد شد.
شهید ناصر عابدی متولد سال ۱۳۴۲ در شهرستان بهبهان بود و در خانوادهای مذهبی رشد یافت. وی دوران کودکی و نوجوانی خود را در فضای مذهبی سپری کرد.
این شهید دوران تحصیل خود را در شهرهای بندرعباس، بهبهان، بوستان و آبادان گذراند و همزمان با تحصیل، در زمینههایی از جمله نقاشی، خوشنویسی، شنا و رانندگی فعالیت داشت.
وی همزمان با آغاز جنگ تحمیلی، در حالی که در سال چهارم دبیرستان تحصیل میکرد، تحصیل را رها کرد و به جبهه اعزام شد. سرانجام در ۲۱ بهمنماه سال ۱۳۶۰ در منطقه عملیاتی تنگ چذابه به شهادت رسید