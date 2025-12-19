معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: از دی‌ماه ۱۴۰۴ تعداد پرواز‌های فرودگاه بجنورد به چهار پرواز افزایش می‌یابد.

معاون گردشگری استان گفت: به موازات افزایش تعداد پرواز‌های فرودگاه بجنورد به چهار پرواز، معرفی هرچه بهتر و بیشتر جاذبه‌های گردشگری استان، از جمله در فضای فرودگاه، در دستور کار قرار گرفته است.

امین دفتری افزود: دفاتر خدمات مسافرتی با اخذ مجوز‌های لازم، بسته‌های ویژه‌ای برای گردشگران با هدف معرفی جاذبه‌های گردشگری استان تهیه کرده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت معرفی ظرفیت‌های گردشگری خراسان شمالی افزود: معرفی جاذبه‌ها و فراهم‌سازی امکانات گردشگری نقش مؤثری در جذب مسافران و توسعه گردشگری استان دارد.