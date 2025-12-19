دبیر علمی نشست تخصصی ارتقای امنیت غذایی، نقش فناوری‌های نوین خوراک دام، طیور و آبزیان را در افزایش بهره‌وری تولید و ارتقای سلامت زنجیره تأمین پروتئین‌های حیوانی تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدحسن نظران، دبیر علمی نشست تخصصی ارتقای امنیت غذایی، در مصاحبه‌ای با اشاره به جایگاه راهبردی خوراک دام در زنجیره تأمین پروتئین‌های حیوانی گفت: ارتقای کیفیت و ایمنی خوراک دام، طیور و آبزیان یکی از مؤثرترین ابزار‌ها برای حفظ سلامت جامعه و پایداری تولید است.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۰ شرکت دانش‌بنیان فعال در این حوزه در این نشست تخصصی حضور داشتند، افزود: به‌کارگیری فناوری‌های نوین در تولید خوراک، به‌ویژه مکمل‌های معدنی پیشرفته، موجب افزایش جذب عناصر ضروری، بهبود عملکرد دام و طیور و کاهش هزینه‌های تولید می‌شود.

نظران با تأکید بر نقش دانش‌بنیان‌ها در تقویت استقلال غذایی کشور تصریح کرد: توسعه این فناوری‌ها می‌تواند وابستگی به نهاده‌های وارداتی را کاهش داده و کیفیت محصولات پروتئینی داخلی را به‌طور محسوسی ارتقا دهد.

دبیر علمی نشست تخصصی ارتقای امنیت غذایی خاطرنشان کرد: هم‌افزایی علمی و تمرکز بر راهکار‌های فناورانه، مسیر دستیابی به امنیت غذایی پایدار و تولید رقابت‌پذیر را هموار می‌کند.