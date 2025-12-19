استاندار کرمانشاه گفت: در مجموع حدود ۱۲۱۴ واحد صنعتی، کشاورزی و اقتصادی در حال پیگیری و اجرا هستند و پیش‌بینی می‌شود تکمیل این پروژه‌ها بیش از ۲۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی افزود: حدود ۲۰۰ پروژه صنعتی استان دارای پیشرفت بیش از ۷۰ درصد هستند که تکمیل آنها می‌تواند چهار تا پنج هزار شغل مستقیم ایجاد کند لذا دستگاه‌های اجرایی، به ویژه صنعت و معدن، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی با همکاری سیستم بانکی، در تلاش هستند این پروژه‌ها هرچه سریع‌تر به نتیجه برسند و اثرات مثبت آن در اقتصاد استان و کاهش نرخ بیکاری محسوس شود.

استاندار کرمانشاه همچنین به بازدید از سه واحد صنعتی در استان اشاره کرد و گفت: دو واحد از این بازدید‌ها در حوزه صنعت ساختمان فعال هستند. استان کرمانشاه در تولید مصالح ساختمانی پیشرو بوده و بیش از ۹۰ درصد مصالح مورد نیاز صنعت ساختمان در استان تولید می‌شود. توصیه ما به انبوه‌سازان و شرکت‌های بزرگ این است که از ظرفیت این واحد‌ها استفاده کنند، زیرا هم از نظر مالی به صرفه است و هم به رونق اقتصادی استان کمک خواهد کرد. هم اکنون بیش از ۹۰ درصد نیاز داخلی استان کرمانشاه به مصالح ساختمانی در داخل استان تولید می‌شود.

وی درباره واحد تولید دستگاه خودپرداز توضیح داد: این حوزه به دلیل محدود بودن فعالیت، تحت نظارت سیستم بانکی و اداره کل استاندارد است و توسعه آن در حال پیگیری است. با حمایت سیستم بانکی، تأمین سرمایه در گردش، کمک‌های حوزه تامین اجتماعی و تسهیل واردات ماشین‌آلات، امیدواریم مشکلات این واحد‌ها به حداقل برسد و فعالیت آنها توسعه یابد.

استاندار کرمانشاه گفت: با تکمیل این واحدها، علاوه بر ایجاد اشتغال، اثرات اقتصادی و تولیدی این پروژه‌ها به‌طور مستقیم در رونق استان و کاهش نرخ بیکاری محسوس خواهد بود و گامی مهم در توسعه پایدار استان محسوب می‌شود.