پخش زنده
امروز: -
مدیر کل بهزیستی استان قم از آمادگی این سازمان برای دریافت کمکهای مردمی در آستانه شب یلدا خبر داد و گفت: شب یلدا را با کمک به نیازمندان بیاد ماندنیتر کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،حجت اله محمدزاده با اشاره به آمادگی مراکز بهزیستی جهت حضور خیران در ایام منتهی به شب یلداگفت: بهزیستی قم همچون همیشه دستان سخاوتمند خیران ارجمند و نیکوکاران خیراندیش را به گرمی میفشارد و آماده دریافت نذورات و هدایای مردمی در این ایام است.
محمدزاده افزود: طبق سنتی چندین ساله نیکوکاران و خیرین و همشهریان نوعدوست شب یلدا با حضور در آسایشگاههای معلولین و سالمندان و مراکز بهزیستی مهربانیهای خود را با مقیمان این مراکز و فرزندان بهزیستی تقسیم میکنند، امسال هم پذیرای خیرین و نیکوکاران در مراکز هستیم و شهروندان سخاوتمند استان میتوانند در آستانه شب یلدا با ارائه کمکهای نقدی و غیر نقدی خود مدیران این مراکز را در تامین اقلام موردنیاز شب یلدا اعم ازخوارو بار، گوشت، مرغ، برنج، میوه و شیرینی و تنقلات یاری نمایند.