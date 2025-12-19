مدیر کل بهزیستی استان قم از آمادگی این سازمان برای دریافت کمک‌های مردمی در آستانه شب یلدا خبر داد و گفت: شب یلدا را با کمک به نیازمندان بیاد ماندنی‌تر کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،حجت اله محمدزاده با اشاره به آمادگی مراکز بهزیستی جهت حضور خیران در ایام منتهی به شب یلداگفت: بهزیستی قم همچون همیشه دستان سخاوتمند خیران ارجمند و نیکوکاران خیراندیش را به گرمی می‌فشارد و آماده دریافت نذورات و هدایای مردمی در این ایام است.

محمدزاده افزود: طبق سنتی چندین ساله نیکوکاران و خیرین و همشهریان نوع‌دوست شب یلدا با حضور در آسایشگاه‌های معلولین و سالمندان و مراکز بهزیستی مهربانی‌های خود را با مقیمان این مراکز و فرزندان بهزیستی تقسیم می‌کنند، امسال هم پذیرای خیرین و نیکوکاران در مراکز هستیم و شهروندان سخاوتمند استان می‌توانند در آستانه شب یلدا با ارائه کمک‌های نقدی و غیر نقدی خود مدیران این مراکز را در تامین اقلام موردنیاز شب یلدا اعم ازخوارو بار، گوشت، مرغ، برنج، میوه و شیرینی و تنقلات یاری نمایند.

مدیر کل بهزیستی استان قم خاطرنشان کرد: برای شرکت در پویش یلدای مهربانی به مناسبت شب یلدا شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۶۱۸۲۵۸۸ و کد دستوری #۹۰۹۰*۷۲۴* مشارکت‌های مردمی بهزیستی قم برای واریز کمک‌های نقدی و شماره تلفن ۰۹۱۰۹۰۷۳۲۰۵ برای هماهنگی دریافت کمک‌های غیر نقدی درنظر گرفته شده است همچنین کلیه مراکز بهزیستی در سطح استان قم آماده دریافت هدایای غیرنقدی مردم شریف و سخاوتمند هستند.