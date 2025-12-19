پخش زنده
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی گفت: با کاهش دمای هوا، مصرف گاز در آذربایجان شرقی ۱۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فیروز خدایی افزود: در روزهای گذشته مصرف گاز در استان از ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب به ۴۱ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.
وی با اشاره ادامه کاهش دمای هوا در روزهای آینده از شهروندان خواست در مصرف گاز صرفه جویی کنند چرا که بیشترین مصرف گاز در بخش خانگی است و در روزهای سرد مدیریت مصرف در این بخش ضرورت دارد.
به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان، شهروندان با تنظیم دمای محیط بین ۱۸ تا ۲۱ درجه، پوشش مناسب و استفاده صحیح از وسایل گرمایشی فشار بر شبکه گازرسانی کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: با هدف کاهش مصرف و صرفه جویی ۱۰ هزار و ۵۰۰ موتورخانه بهینه سازی شده است.
خدایی همچنین از ممنوعیت استفاده از بخاریهای گرما تابشی در واحدهای صنفی خبر داد و افزود: گاز واحدهای صنفی در صورت استفاده از بخاریهای گرما تابشی در معابر قطع خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانشرقی خاطرنشان کرد: در آذربایجان شرقی ۱۰۰ درصد خانوار شهری و ۹۹.۵ درصد جمعیت روستایی از نعمت گاز بهرهمند هستند.