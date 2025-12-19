پخش زنده
امروز: -
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان خبر از جذب مجوز ۲۰۰ تن روغن خوراکی برای اولین بار در استان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ نعمان یزدانی گفت: این میزان روغن بنا بر تصمیمات ستادی و در راستای رسالت اصلی این اداره کل در زمینه تامین کالاهای اساسی مورد مصرف مردم صورت گرفته که با این اقدام زنجیره کالاهای اساسی استان کاملتر شده و ضریب امنیت غذایی استان را ارتقا داد.
وی افزود: کالاهای اساسی استان بنا بر تصمیمات کارگروه استانی و ستاد تنظیم بازار در هر زمان که نیاز بازار به این اقلام وجود داشته باشد عرضه میشود.