به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛اعضای شورای اسلامی شهر بابل با اکثریت آرا، مرضیه علیجان‌نژاد را به عنوان سرپرست شهرداری این شهر انتخاب کردند؛ انتخابی که برای نخستین‌بار یک زن را در جایگاه مدیریت شهری بابل قرار می‌دهد.

پس از اعلام وصول استعفای شهردار پیشین بابل، شورای اسلامی شهر در جلسه‌ای رسمی، مرضیه علیجان‌نژاد را با اکثریت آرا به عنوان سرپرست شهرداری بابل منصوب کرد.

مرضیه علیجان‌نژاد از کارکنان شهرداری بابل است که با این انتخاب، عنوان نخستین شهردار زن در تاریخ این شهر را به خود اختصاص داد.

شهرستان بابل با جمعیتی حدود ۶۰۰ هزار نفر دارای ۶ بخش و ۷ شهر است و شهر بابل بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.