فدراسیون فوتبال ترکیه (TFF) و کمیته انضباطی فوتبال حرفه‌ای (PFDK)، در یک تصمیم بی‌سابقه و گسترده، مجموعاً ۲۴۸ نفر از بازیکنان و داوران را به محرومیت‌های انضباطی محکوم کرد.

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، ۲۲۴ بازیکن (که ۱۹۷ نفر از آنها در وضعیت آماتور، اما قابلیت بازی در تیم‌های حرفه‌ای را دارند)، ۲۴ داور (از جمله داوران رده‌های بالا و کلاس‌بندی‌شده)، به دلیل "مشارکت در فعالیت‌های شرط‌بندی" و نقض ماده ۵۷ آیین‌نامه انضباطی فوتبال (FDT) محکوم شده‌اند. محرومیت‌های صادرشده برای این افراد، بسته به نوع تخلف و تصمیم کمیته، از ۱۲ ماه تا مادام العمر «محرومیت از هرگونه فعالیت ورزشی» متغیر است. فدراسیون فوتبال ترکیه اعلام کرده این تصمیم پیامی قاطع در مورد برخورد فدراسیون فوتبال با هرگونه تلاش برای خدشه‌دار کردن شفافیت و پاکی در مسابقات فوتبال به شمار می‌آید.