جام قهرمانی فوتسال استان در دستان نوجوانان قلعه رئیسی
نوجوانان کمیته امداد قلعه رئیسی با برتری در رقابتهای فوتسال استانی به مرحله کشوری راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، مسابقات فوتسال دانشآموزان مددجوی کمیته امداد استان که با حضور تیمهایی از شهرستانهای چیتاب، دیشموک، دهدشت، لنده، چرام و قلعه رئیسی در شهر دهدشت برگزار شد با قهرمانی تیم نوجوانان کمیته امداد قلعه رئیسی به پایان رسید.
مدیر کمیته امداد چاروسا، گفت: نوجوانان کمیته امداد قلعه رئیسی با برتری در رقابتهای فوتسال استانی که با حضور تیمهایی از شش شهر در دهدشت برگزار شد، جام قهرمانی را از آن خود کردند و به مرحله کشوری راه یافتند.
نیکمهر افزود: مرحله کشوری این مسابقات بهمن ماه سال جاری به میزبانی استان سمنان برگزار خواهد شد.