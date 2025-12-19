



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد ، مسابقات فوتسال دانش‌آموزان مددجوی کمیته امداد استان که با حضور تیم‌هایی از شهرستان‌های چیتاب، دیشموک، دهدشت، لنده، چرام و قلعه رئیسی در شهر دهدشت برگزار شد با قهرمانی تیم نوجوانان کمیته امداد قلعه رئیسی به پایان رسید.

مدیر کمیته امداد چاروسا، گفت: نوجوانان کمیته امداد قلعه رئیسی با برتری در رقابت‌های فوتسال استانی که با حضور تیم‌هایی از شش شهر در دهدشت برگزار شد، جام قهرمانی را از آن خود کردند و به مرحله کشوری راه یافتند.