با وجود بارش برف در محور کرمان – راور – گردنه خراسانی، تردد خودروها در این مسیر بدون مشکل و بهصورت روان در جریان است .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان با توجه به بارش برف در محور کرمان – راور – گردنه خراسانی، تردد در این مسیر در حال حاضر بهخوبی در جریان است.
از رانندگان محترم تقاضا میشود برای ایمنی بیشتر، زنجیر چرخ به همراه داشته باشند و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.
راهدارخانه شهید حاج قاسم سلیمانی در گردنه خراسانی مستقر بوده و آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز میباشد.