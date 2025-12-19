با وجود بارش برف در محور کرمان – راور – گردنه خراسانی، تردد خودروها در این مسیر بدون مشکل و به‌صورت روان در جریان است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان با توجه به بارش برف در محور کرمان – راور – گردنه خراسانی، تردد در این مسیر در حال حاضر به‌خوبی در جریان است.

از رانندگان محترم تقاضا می‌شود برای ایمنی بیشتر، زنجیر چرخ به همراه داشته باشند و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

راهدارخانه شهید حاج قاسم سلیمانی در گردنه خراسانی مستقر بوده و آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می‌باشد.