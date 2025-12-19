پخش زنده
امروز: -
رئیس ستاد انتخابات استان گفت : فرمانداران موظفاند از امروز ۲۸ آذرماه تا دوم دیماه، ۳۰ نفر از معتمدان را به هیئتهای نظارت شهرستان معرفی کنند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بهرام سلیمانی اظهار کرد: به صورت رسمی از سوی وزیر کشور، دستور آغاز رسمی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر صادر شده است.
وی ادامه داد: بر این اساس، مجموع زمان انجام فرایندهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر ۱۶۸ روز تعیین شده که از امروز، ۲۷ آذرماه، آغاز میشود و انشاءالله با اعلام نتیجه قطعی و نهایی انتخابات در ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ به پایان خواهد رسید.
معاون استاندار کرمانشاه گفت: فرمانداران شهرستانهای چهاردهگانه استان موظفاند با تشکیل هیئت اجرایی شهرستان، آگهی ثبتنام از داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر را از فردا، ۲۸ آذرماه، منتشر کنند.
وی اضافه کرد: بر اساس ماده ۴۷ قانون انتخابات شوراها، بهمنظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، هیئت اجرایی شهرستان باید ۲ هفته پیش از آغاز ثبتنام داوطلبان (۲۱ دیماه) تشکیل شود. ترکیب این هیئت شامل فرماندار هر شهرستان بهعنوان رئیس هیئت، رئیس اداره ثبت احوال، یک حقوقدان معرفیشده از سوی رئیس کل دادگستری استان و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان است که در مجموع یازده نفر مسئول هدایت و اجرای انتخابات خواهند بود.
سلیمانی تصریح کرد: مسئولیت اجرای دقیق، قانونمند و بیطرفانه انتخابات بر عهده همین یازده نفر است و هیئت اجرایی با این ترکیب، نقش بسیار مهمی در تضمین سلامت، شفافیت و صحت فرایند انتخابات ایفا میکند.
وی خاطرنشان کرد: فرمانداران موظفاند از امروز ۲۸ آذرماه تا دوم دیماه، ۳۰ نفر از معتمدان را به هیئتهای نظارت شهرستان معرفی کنند. چنانچه بخشی یا همه این معتمدان مورد تأیید هیئت نظارت قرار نگیرند، قانون این امکان را برای هیئت اجرایی فراهم کرده است که ظرف مدت چهار روز (از سوم تا ششم دیماه)، معتمدان دیگری را تا دو برابر ظرفیت مورد نیاز به هیئت نظارت معرفی کند.
سلیمانی اضافه کرد: پس از اعلام نظر هیئت نظارت، بهمنظور انتخاب هشت نفر معتمد نهایی، جلسات هیئت اجرایی با حضور حداقل دوسوم از معتمدان تأییدشده و سه عضو اداری (فرماندار، نماینده ثبت احوال و حقوقدان) تشکیل میشود. در این جلسه، هشت نفر بهعنوان اعضای اصلی و پنج نفر بهعنوان اعضای علیالبدل هیئت اجرایی انتخاب خواهند شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه گفت: زمان ثبتنام از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، به مدت هفت روز و طبق تقویم اعلامشده از ۲۱ تا ۲۷ دیماه سال ۱۴۰۴ انجام خواهد شد.
وی گفت: در خصوص انتخابات شوراهای اسلامی روستا، بهطور مختصر عرض میشود که مجموع زمان انجام فرایند انتخابات روستاها ۱۳۵ روز است. دستور شروع انتخابات شوراهای روستا از تاریخ ۲۹ دیماه ۱۴۰۴ صادر خواهد شد و این فرایند با اعلام نتیجه قطعی و نهایی انتخابات در تاریخ ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ به پایان میرسد. ثبتنام داوطلبان انتخابات شوراهای روستا نیز از ۲۴ بهمنماه تا ۳۰ بهمنماه، به مدت هفت روز انجام خواهد شد. توضیحات تفصیلی در این خصوص در جلسهای دیگر ارائه خواهد شد.
وی افزود: تأکید اصلی ما رعایت کامل قانون، صیانت از حقوق شهروندان، حفظ حقوق داوطلبان و فراهمسازی زمینه مشارکت حداکثری مردم از طریق برگزاری انتخاباتی آرام، سالم و منظم است.
سلیمانی خاطرنشان کرد: انتخابات این دوره بهصورت کاملاً الکترونیکی برگزار خواهد شد که این موضوع نقش مهمی در افزایش شفافیت، دقت و سرعت فرآیند رأیگیری خواهد داشت.
سلیمانی با تأکید بر اهمیت مشارکت آگاهانه مردم در انتخابات شوراها، گفت: هرچه میزان مشارکت مردم بر پایه شناخت، تخصص و انتخاب آگاهانه افزایش یابد، احتمال بروز آسیبها و مخاطرات به حداقل خواهد رسید.