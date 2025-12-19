جانشین پلیس راه راهور فراجا، با بیان اینکه از ساعت ۱۲ تردد کلیه خودرو‌ها به مقصد چالوس از آزادراه تهران–شمال ممنوع خواهد بود گفت: از ساعت ۱۳ انسداد کامل از ابتدای پل زنگوله و از ساعت ۱۵ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران به‌صورت یک‌طرفه (شمال به جنوب) اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ سیاوش محبی، با اعلام محدودیت‌های ترافیکی روز جمعه ۲۸ آذر ۱۴۰۴ در محور‌های مواصلاتی شمال کشور، از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی نامساعد و احتمال انسداد مسیرها، از انجام سفر‌های غیرضروری خودداری کرده و تجهیزات ایمنی به‌ویژه زنجیرچرخ را به همراه داشته باشند.

وی اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، روز جمعه ۲۸ آذر ۱۴۰۴ محدودیت‌های قطعی در محور کرج–چالوس و آزادراه تهران–شمال به شرح زیر اعمال خواهد شد:

از ساعت ۱۲ تردد کلیه خودرو‌ها به مقصد چالوس از آزادراه تهران–شمال ممنوع خواهد بود.

از ساعت ۱۳ انسداد کامل از ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز) اعمال می‌شود.

از ساعت ۱۵ مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران به‌صورت یک‌طرفه (شمال به جنوب) اجرا خواهد شد.

این محدودیت‌ها تا ساعت ۲۴ ادامه داشته و پس از آن، مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد به‌صورت دوطرفه بازگشایی می‌شود.

سرهنگ محبی تأکید کرد: در صورت کاهش حجم ترافیک، طرح یک‌طرفه زودتر از زمان اعلام‌شده پایان خواهد یافت.

جانشین پلیس راه راهور فراجا افزود: تردد در جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان محلی و افراد بومی آزاد است، اما خودرو‌هایی که در زمان اعمال محدودیت قصد عزیمت به چالوس را دارند، از میدان امیرکبیر اجازه حرکت به سمت چالوس نخواهند داشت.

وی درباره وضعیت محور هراز در روز جمعه نیز گفت: تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها به‌جز خودرو‌های حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۸ تا ۲۴ روز جمعه ۲۸ آذر ممنوع خواهد بود. در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت یک‌طرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اجرا می‌شود.

سرهنگ محبی به محدودیت‌های محور فشم اشاره کرد و گفت: امروز از ساعت ۱۷ تا ۲۰ محدودیت ترافیکی به‌صورت یک‌طرفه از انتهای محور (محدوده پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان) به سمت خروجی فشم اعمال خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به هشدار سطح قرمز و نارنجی هواشناسی و احتمال بارش شدید برف، باران و وقوع سیلاب به‌ویژه در محور‌های کوهستانی، از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند، از سفر‌های غیرضروری پرهیز کنند و حتماً زنجیرچرخ، تجهیزات ایمنی و سوخت کافی به همراه داشته باشند.