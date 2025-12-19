به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان گفت: هم اکنون تمامی محور‌های غرب، جنوب غرب و شمال غرب و بخش‌های کوهستانی شمال شرق استان اصفهان به دلیل بارش شدید برف لغزنده است.

مریم تاکی ادامه افزود: امروز صبح همچنین گردنه‌های پشته محور سمیرم- یاسوج، گردنه دولت قرین، خروس گلو شهرضا-سمیرم، قرقچی میمه-دلیجان، تونل رُخ محور زرین شهر – شهرکرد، ملااحمد کوهپایه -نایین و ظفر نایین اردستان علاوه بر لغزندگی به دلیل بارش برف همراه با مه گرفتگی شدید است.

وی با اشاره به اینکه براساس اعلام هواشناسی این سامانه بارشی تا اواخر وقت امروز در استان فعال است، رانندگان توصیه کرد: پیش از آغاز سفر، با سامانه ۱۴۱ تماس گرفته و از وضعیت مسیر و زمان مناسب سفر مطلع شوند، همچنین رانندگان ملزم هستند از سلامت فنی خودرو، به‌ویژه چراغ‌ها، بخاری، سیستم گرمایشی و داشتن سوخت کافی اطمینان حاصل کنند و زنجیر چرخ، مواد غذایی و لباس گرم به همراه داشته باشند.

تاکی با اشاره به مشکلات به‌وجودآمده در شبانه‌روز گذشته تاکید کرد: متأسفانه بخش عمده‌ای از مشکلات اخیر و انسداد‌های مقطعی مربوط به ناوگانی بوده که بدون زنجیرچرخ اقدام به تردد کرده‌اند و این موضوع علاوه بر بروز مشکل برای خود رانندگان، عملیات امدادرسانی و تردد سایر کاربران جاده‌ای را نیز با اختلال مواجه کرده است.