به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، علیرضا نیکروز مدیرکل مدیریت بحران استانداری از بارش شدید برف و مسدودی برخی محورهای استان خبر داد و گفت: محور یاسوج – باغچه‌سادات – چرام به علت بارش برف شدید، تا اطلاع ثانوی به صورت موقت مسدود است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: همچنین بارش شدید برف موجب تعطیلی محور یاسوج – باشت – چرام شده و مسیر یاسوج – پاتاوه – دهدشت – چرام به عنوان مسیر جایگزین تعیین شده است.