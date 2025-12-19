مسدود شدن برخی محورهای کهگیلویه و بویراحمد به دلیل بارش شدید برف
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: بارش شدید برف باعث مسدود شدن برخی محورهای استان شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، علیرضا نیکروز مدیرکل مدیریت بحران استانداری از بارش شدید برف و مسدودی برخی محورهای استان خبر داد و گفت: محور یاسوج – باغچهسادات – چرام به علت بارش برف شدید، تا اطلاع ثانوی به صورت موقت مسدود است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: همچنین بارش شدید برف موجب تعطیلی محور یاسوج – باشت – چرام شده و مسیر یاسوج – پاتاوه – دهدشت – چرام به عنوان مسیر جایگزین تعیین شده است.
وی همچنین توصیه کرد با توجه به بارش برف در اغلب محورهای مواصلاتی از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و در صورتی که به ناچار قصد سفر دارند تجهیزات زمستانی و ایمنی بهویژه زنجیر چرخ، پوشاک گرم به همراه داشته باشند و پیش از آغاز سفر، از سالم بودن سیستمهای فنی وسیله نقلیه از جمله بخاری، برفپاککن، مخزن آب شیشهشوی و سیستم روشنایی اطمینان حاصل کنند.