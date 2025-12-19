به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، احمد کمالی فرماندار شهرستان رابر از قطع مکرر برق در پی بارش شدید برف خبر داد.

وی اظهار داشت: به دلیل شکستگی شاخه‌های درختان گردو و سقوط آنها بر روی شبکه برق، از ساعت ۳ بامداد برق برخی مناطق شهرستان به‌ویژه روستا‌ها به صورت متناوب قطع شده است.

فرماندار رابر افزود: نیرو‌های شرکت توزیع برق در حال تلاش برای رفع مشکلات و بازگشت پایداری شبکه هستند و از شهروندان درخواست کرد صبر و همکاری لازم را داشته باشند.