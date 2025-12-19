معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان گفت: با دستور وزیر کشور به فرمانداران سراسر کشور، فرایند اجرایی انتخابات شورا‌های اسلامی شهرها، از امروز جمعه ۲۸ دی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمزه امرایی افزود: بر اساس دستور وزیر کشور؛ ثبت‌نام از داوطلبان این دوره از انتخابات از روز یکشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ آغاز می‌شود و تا پایان روز شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ به مدت ۷ روز ادامه خواهد داشت.

او تاکید کرد: همچنین مطابق با این دستور، هیئت‌های اجرایی شهرستان باید از امروز جمعه ۱۴۰۴/۹/۲۸ در مدت پنج روز تشکیل و معتمدان اصلی و علی البدل انتخاب شوند.

انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر‌های کشور روز جمعه ۱۱ اردیبهشت سال آینده در سراسر کشور برگزار خواهد شد.