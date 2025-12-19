به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از شبکه خبری «جیو نیوز»، بر اساس شانزدهمین گزارش گروه نظارت و پشتیبانی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، «سلطان عزیز اعظم» سخنگوی داعش خراسان و بنیانگذار شاخه رسانه‌ای این گروه موسوم به «العزائم»، در تاریخ ۱۶ مه ۲۰۲۵ توسط یکی از دستگاه‌های اطلاعاتی پاکستان بازداشت شده است.

در این گزارش تاکید شده است که سلطان عزیز اعظم در هدایت فعالیت‌های تبلیغاتی و جذب نیرو برای داعش خراسان نقش محوری داشته است و بازداشت وی نقطه عطفی در تضعیف ساختار رسانه‌ای این گروه تروریستی محسوب می‌شود.

سازمان ملل متحد اعلام کرد: پس از این بازداشت، فعالیت‌های رسانه‌ای داعش خراسان عملاً متوقف شده و بستر‌های اصلی تبلیغاتی آن از جمله پلتفرم موسوم به «صدای خراسان» تعطیل شده است؛ موضوعی که پیش از این به‌طور علنی گزارش نشده بود.

در ادامه این گزارش آمده است: این اقدام منجر به تضعیف گسترده ساختار سازمانی داعش خراسان در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی شده و چندین حمله تروریستی برنامه‌ریزی شده خنثی شده است. همچنین شمار نیرو‌های این گروه کاهش یافته و تعدادی از فرماندهان ارشد و رهبران آن از چرخه فعالیت خارج شده‌اند.

سازمان ملل همچنین فاش کرده که هم‌زمان با بازداشت سلطان عزیز اعظم، یکی دیگر از رهبران ارشد داعش خراسان به نام «ابو یاسر الترکی» نیز هدف اقدامات امنیتی قرار گرفته که در مجموع توان عملیاتی این گروه را به‌طور چشمگیری کاهش داده است.

بر اساس اطلاعات مندرج در این گزارش، سلطان عزیز اعظم پیش از پیوستن به ساختار رسانه‌ای داعش خراسان، به‌عنوان مشاور شورای ولایت ننگرهار در افغانستان فعالیت داشته است.