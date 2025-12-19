مراسم گرامیداشت شهدای دفاع مقدس و شهیدان سلامت، دفاع از امنیت، وطن در روستای کولا و دودانگه ساری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مراسم گرامیداشت ۱۲ شهید دفاع مقدس و ۴ شهید سلامت، دفاع از امنیت، وطن در روستای کولا وششمین برنامه شهیدانه دعوت روستا‌های دودانگه ساری برگزار شد.

تلاوت قرآن کریم، دکلمه تواریخ دهه شصت و روز‌های ایستادگی و مقاومت همراه با شهدای دفاع مقدس، خاطره گویی همسنگر شهیدان و مرثیه خوانی، تجلیل از نخبگان علمی، ورزشی، فرهنگی و هنری، از جمله برنامه‌های این مراسم بودند.

همچنین در این آئین به مادر شهید شیدالله رمضانی و برادر شهید حمزه نوروزی تابلو فرشی منقش به تمثال این شهیدان اهدا شد.

روستای وزملا در دفاع مقدس سه شهید به نام‌های فرج الله نوری، محمد علی احمدی و شیدالله رمضانی را برای امنیت، آزادگی و عزت جامعه تقدیم میهن اسلامی ایران کرد که بغیر از سه شهید تدفینی در گلزار شهدای این روستا، پیکر شهید نوری در جویبار تدفین شد.

شهید حمزه نوروزی اولین شهید دفاع مقدس روستای پائین کولای که سومین یادواره ۱۶شهید منطقه با محوریت این شهید برپا شد.