



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مراسم بزرگداشت هشتمین سالگرد ارتحال آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی، نماینده فقید ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه اسبق شیراز، با حضور جمعی از علما، طلاب و اقشار مختلف مردم، در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار شد.

در این مراسم آیت الله ملک حسینی به تبیین ابعاد شخصیتی، علمی و انقلابی آیت‌الله حائری شیرازی پرداخت و نقش تأثیرگذار ایشان در تحکیم مبانی دینی، تربیت طلاب و تقویت گفتمان انقلاب اسلامی در استان فارس را یادآور شد.

آیت‌الله حائری شیرازی از چهره‌های برجسته علمی و فرهنگی کشور بود که سال‌ها با اخلاق، ساده‌زیستی و بیان صریح، منشأ اثر در عرصه‌های دینی و اجتماعی شد و یاد و نام او همچنان در میان مردم و جامعه علمی زنده است.