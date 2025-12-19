بزرگداشت سالگرد ارتحال آیتالله حائری در حرم شاهچراغ (ع)
بزرگداشت هشتمین سالگرد ارتحال آیتالله محیالدین حائری شیرازی در حرم مطهر شاهچراغ (ع) برگزار شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مراسم بزرگداشت هشتمین سالگرد ارتحال آیتالله محیالدین حائری شیرازی، نماینده فقید ولیفقیه در استان فارس و امام جمعه اسبق شیراز، با حضور جمعی از علما، طلاب و اقشار مختلف مردم، در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار شد.
در این مراسم آیت الله ملک حسینی به تبیین ابعاد شخصیتی، علمی و انقلابی آیتالله حائری شیرازی پرداخت و نقش تأثیرگذار ایشان در تحکیم مبانی دینی، تربیت طلاب و تقویت گفتمان انقلاب اسلامی در استان فارس را یادآور شد.
آیتالله حائری شیرازی از چهرههای برجسته علمی و فرهنگی کشور بود که سالها با اخلاق، سادهزیستی و بیان صریح، منشأ اثر در عرصههای دینی و اجتماعی شد و یاد و نام او همچنان در میان مردم و جامعه علمی زنده است.