با توجه به پیش بینی بارش سنگین برف و باران در اغلب نقاط استان، بیش از ۱۳۰۰ نیروی عملیاتی فوریتهای پزشکی در ۱۸۶ پایگاه شهری و جاده ای و در قالب مراکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث کرمان، رفسنجان، سیرجان، بم و جیرفت در وضعیت هشدار قرمز و آماده باش کامل قرار دارند.