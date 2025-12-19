هشدار دادستان کهگیلویه و بویراحمد به کاربران فضای مجازی
در پی انتشار محتوای غیر اخلاقی در فضای مجازی، دادستان کهگیلویه و بویراحمد از اقدام قضائی فوری علیه متهم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، سید وحید موسویان دادستان مرکز استان، با اشاره به انتشار یک محتوای غیر اخلاقی در فضای مجازی که منجر به نقض آشکار حریم خصوصی یک شهروند و جریحه دار شدن عفت عمومی شده است، اظهار کرد: برخورد با چنین رفتار هایی صرفاً اقدامی قضائی نیست، بلکه ضرورتی اجتماعی برای صیانت از امنیت روانی جامعه و کرامت انسانی افراد به شمار میآید.
وی، با تأکید بر اینکه فضای مجازی عرصه بیقانونی و رها شدگی نیست، تصریح کرد: تولید، انتشار و حتی بازنشر محتوای مغایر با اخلاق عمومی و ناقض حقوق شهروندی، افزون بر آثار مخرب فرهنگی و اجتماعی، براساس قوانین کیفری کشور جرم محسوب میشود و در این زمینه هیچ گونه اغماضی وجود نخواهد داشت.
سید وحید موسویان افزود: در همین راستا، متهم اصلی این پرونده در زمان انتشار محتوا شناسایی و با صدور قرار قانونی، هم اکنون با قرار بازداشت موقت در زندان به سر میبرد.
وی، تأکید کرد: رسیدگی به این پرونده با قاطعیت و بدون هیچ گونه ملاحظه ای در حال انجام است.
دادستان با هشدار به کاربران فضای مجازی خاطرنشان کرد: بازنشر چنین محتوا هایی، مشارکت در وقوع جرم تلقی میشود و پیگرد قانونی برای تمامی عوامل دخیل، اعم از تولید کنندگان و بازنشر کنندگان، در دستور کار مراجع قضائی و انتظامی قرار دارد.
وی، تأکید کرد: حفظ کرامت انسانی، تأمین امنیت روانی جامعه و صیانت از حیثیت افراد، از خطوط قرمز دستگاه قضائی کشور است و انتظار میرود شهروندان با هوشیاری، مسئولیت پذیری و پایبندی به اخلاق و قانون، از تبدیل شدن به حلقه ای در زنجیره آسیب های اجتماعی جلوگیری کنند.