پخش زنده
امروز: -
باشگاه پرسپولیس شکایت رسمی خود را در خصوص اتفاقات رخ داده در بازی حذفی مقابل تراکتور به فدراسیون فوتبال ارسال کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، باشگاه پرسپولیس مراتب اعتراض خود را از اتفاقات رخ داده در ورزشگاه یادگار امام (ره) اعلام کرد.
متاسفانه باز هم شاهد اتفاقات تلخی روی سکوهای ورزشپاه یادگار امام (ره) شهر تبریز بودیم. اتفاقات چند بارهای که نه تنها پایانی برای آنها نیست بلکه با سهو قلم و سهو تصمیم در هر بازی با شدت بیشتری از روی سکوها انجام میشود. اگر تا دیروز شاهد پرتاب سنگ و بطری و انواع و اقسام وسایل دیگر به سمت بازیکنان پرسپولیس بودیم، متاسفانه این بار همان پرتابها با فحاشی به بزرگان فوتبال ایران همراه شد. فحاشی علیه کریم باقری و افشین پیروانی بی شک با برنامهای از پیش تعیین شده، فوتبال ایران را شوکه کرد.
بر همین اساس باشگاه پرسپولیس ضمن محکوم کردن اتفاقات رخ داده در سکوهای ورزشگاه یادگار تبریز و انتقاد بابت سهل انگاری قبلی کمیته استیناف، به شکل رسمی از فحاشی و جنجالهای رخ داده در شهر تبریز شکایت خود را تقدیم کمیته انضباطی و کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال خواهد کرد، شاید فریادرسی باشد تا حق این تیم و بزرگانش را در این فضای متشنج بگیرد.