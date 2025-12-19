پخش زنده
فرماندار قلعهگنج از انسداد راه ارتباطی بیش از ۲۰ روستا در سطح این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، مجید احمدی فرماندار شهرستان قلعهگنج با اشاره به بارندگیهای شدید و وقوع سیلاب در این شهرستان اظهار داشت: در پی این بارشها، راه ارتباطی بیش از ۲۰ روستا در سطح شهرستان مسدود شده است.
وی افزود: همچنین محور ارتباطی قلعهگنج به بخش چاهدادخدا و مسیر مواصلاتی استان کرمان به سیستان و بلوچستان از سمت قلعهگنج به دلیل طغیان رودخانهها و جاری شدن سیلاب تا اطلاع ثانوی مسدود است و تردد در این مسیرها امکانپذیر نمیباشد.
فرماندار قلعهگنج با اشاره به آبگرفتگی معابر شهری و روستایی گفت: بارندگیهای اخیر موجب آبگرفتگی معابر، بروز مشکلات ترافیکی و وارد آمدن خسارات به زیرساختها شده است.
احمدی همچنین از وارد شدن خسارات به بخش کشاورزی خبر داد و تصریح کرد: مزارع، باغات و تأسیسات کشاورزی در برخی مناطق شهرستان دچار خسارت شدهاند و برآورد میزان خسارات توسط دستگاههای مربوطه در حال انجام است.
وی در پایان از شهروندان خواست از تردد غیرضروری در محورهای مسدود خودداری کرده و هشدارهای ستاد مدیریت بحران شهرستان را جدی بگیرند.