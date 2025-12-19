.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان وی ضمن اشاره به جلسه اضطراری شورای سیاست گذاری سلامت در حوادث و سوانح استان، از تدوین و ابلاغ طرح عملیاتی و اقدامات اولویت دار به بیمارستان ها، مراکز بهداشتی و شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان در جهت ارتقاء سطح آمادگی مراکز مذکور و همچنین پیشگیری و کاهش آسیب های مترتب بر بارش برف و باران و یخبندان احتمالی در مراکز درمانی و بهداشتی خبر داد.

وی به اشاره به توصیه ها و اطلاعیه های صادره از سوی اداره کل مدیریت بحران استان، بر خودداری از انجام سفرهای غیرضروری، پرهیز از حضور و اقامت در حاشیه رودخانه ها و آبراهه ها و همکاری با کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی در جهت امداد رسانی به آسیب دیدگان و افراد نیازمند به خدمات اورژانسی است