از ساعت ۱۶ امروز جمعه، تیم استقلال بجنورد، میزبان روژمیوه زریوار مریوان، نماینده استان کردستان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی در چهارچوب نیم فصل دوم لیگ دسته یک والیبال باشگاه های کشور، از ساعت ۱۶:۰۰ امروز جمعه، تیم استقلال بجنورد در سالن والیبال مجموعه ورزشی شهید علیدخت، به مصاف روژمیوه زریوار مریوان، نماینده استان کردستان خواهد رفت.

این دیدار به صورت زنده از شبکه استانی اترک پخش خواهد شد.

تیم استقلال بجنورد با اختلاف ناچیز از تیم دوم، در جایگاه سوم جدول گروه قرار دارد. دو تیم برتر گروه، راهی مرحله بعد رقابت‌ها خواهند شد.