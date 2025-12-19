پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان میاندوآب، از بازدید و ارزیابی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک این شهرستان با هدف بررسی میزان آلایندگی و عملکرد تجهیزات سنجش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ موسی جسور گفت: کارشناس پایش این اداره با همراهی کارشناسان راهور و شهرداری، از مرکز معاینه فنی خودروهای سبک میاندوآب بازدید و نحوه کنترل و پایش آلایندگی خودروها را مورد بررسی قرار داد.
وی افزود: در این بازدید، فرآیند انجام آزمونهای فنی، وضعیت کالیبراسیون دستگاههای سنجش گازهای خروجی، نحوه ثبت دادهها و صحت عملکرد تجهیزات سنجش آلایندگی ارزیابی شد و میزان رعایت الزامات زیستمحیطی توسط مرکز مورد پایش قرار گرفت.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان میاندوآب با تأکید بر نقش معاینه فنی در کنترل آلودگی هوا اظهار کرد: نظارت مستمر بر مراکز معاینه فنی یکی از ابزارهای مؤثر در کاهش انتشار آلایندهها و بهبود کیفیت هوا در مناطق شهری است.
جسور خاطرنشان کرد: اینگونه بازدیدها بهصورت دورهای ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه عدم انطباق با ضوابط زیستمحیطی، اقدامات قانونی مطابق مقررات انجام میشود.