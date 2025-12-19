به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: در مناطق غربی استان از شدت فعالیت سامانه بارشی کاسته شده است، اما بعدازظهر و شب شرایط بارشی مهیا خواهد بود.

او افزود: امروز ادامه فعالیت سامانه بارشی به ویژه در نیمه شرقی استان و مواج بودن دریا پیش بینی می‌شود.

سی سی پور گفت: در مناطق شرقی و شمالی استان و مناطق دریایی شرق تنگه هرمز تا بعدازظهر و اوایل شب رگبار باران و رعد وبرق گاه تند باد لحظه‌ای مورد انتظار است که سبب آبگرفتگی معابر عمومی خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: تا پایان امروز شدت بارش‌های قابل ملاحظه در سطح استان به اتمام می‌رسد، اما تا صبح یکشنبه شرایط بارشی و رگبار باران و رعد و برق در مناطق دریایی و جزایر خلیج فارس و پاره‌ای نقاط استان به ویژه مناطق شرقی پیش بینی می‌شود.

سی سی پور گفت: توصیه می‌شود در این مدت از تردد در حاشیه رودخانه‌ها و رفتن به ارتفاعات خودداری به ویژه در مناطق شرقی استان خودداری شود.

او افزود: دریا با وزش باد‌های شدید شمال غربی مواج است و این شرایط تا اوایل صبح شنبه در مناطق دریایی استان تداوم خواهد داشت.

سی سی پور گفت: سرعت باد تا نزدیک ۵۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج در محدوده ۲۰۰ سانتیمتر خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: با توجه به نامساعد بودن شرایط تردد‌های دریایی توصیه می‌شود تمهیدات لازم در مناطق دریایی استان در نظر گرفته شود و از فعالیت‌های دریایی با شناور‌های سبک جدا خودداری شود.

سی سی پور تصریح کرد: اوایل هفته آینده تا دوشنبه اول دی با نفوذ زبانه سامانه پرفشار، در مناطق شرقی، شمالی، مرکزی استان، وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال شرقی، مواج شدن تنگه هرمز و دریای عمان و کاهش محسوس دمای کمینه مورد انتظار است که با توجه به افت دما خسارت به محصولات کشاورزی محتمل خواهد بود.

او افزود: از لحاظ دمایی از اوایل هفته آینده کاهش محسوس دمای کمینه بویژه در ارتفاعات پیش بینی می‌شود.