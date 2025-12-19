رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه پژوهش مبنای توسعه و تضمین‌کننده استمرار آن است، گفت: به‌کارگیری نتایج پژوهش‌ها در هر حوزه، موجب بهبود روش‌ها و راهکار‌های معمول و ارتقای سطح کارآمدی در آن عرصه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام رسول بنیادی با تأکید بر نقش راهبردی پژوهش در توسعه کشور گفت: توسعه علمی، صنعتی و فرهنگی بدون توجه به پژوهش به موفقیت چندانی نخواهد رسید و پژوهش به‌عنوان موتور محرک پیشرفت و توسعه پایدار شناخته می‌شود.

وی افزود: نبود تحقیق و پژوهش، دانش بشری را دچار سکون و رکود می‌کند و می‌تواند به کاهش پویایی و نشاط در عرصه آموزش منجر شود. تمامی پیشرفت‌هایی که در علوم مختلف در طول تاریخ شاهد بوده‌ایم، نتیجه تلاش افرادی است که با رویکردی پژوهشی و ذهنی پرسشگر به فعالیت‌های علمی پرداخته‌اند.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش با بیان اینکه پژوهش مبنای توسعه و تضمین‌کننده استمرار آن است، تصریح کرد: به‌کارگیری نتایج پژوهش‌ها در هر حوزه، موجب بهبود روش‌ها و راهکار‌های معمول و ارتقای سطح کارآمدی در آن عرصه می‌شود.

وی همچنین با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در حوزه علم و پژوهش گفت: تولید علم تنها به انتقال دانش محدود نمی‌شود، بلکه نوآوری علمی در اولویت قرار دارد و این فرهنگ باید در تمامی محیط‌های علمی، از اساتید تا دانشجویان، نهادینه شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین بنیادی دستیابی به نوآوری علمی را که در فرهنگ معارف اسلامی از آن به اجتهاد تعبیر می‌شود، نیازمند دو عنصر قدرت علمی و جرأت علمی دانست و تأکید کرد: برخورداری صرف از دانش، بدون جسارت علمی، نمی‌تواند موجب پیشبرد کاروان علم شود و پژوهشگران باید در کنار تقویت بنیه علمی، از جرأت لازم برای ارائه ایده‌های نو برخوردار باشند.