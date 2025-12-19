



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس با اعلام وضعیت جوی محور‌های استان، از بارش برف در ۱۳ محور و باران در ۲۱ محور مواصلاتی استان خبر داد و رانندگان را به رعایت احتیاط و همراه داشتن تجهیزات زمستانی توصیه کرد.

امین بنایی با استناد به اطلاعات دریافتی از سامانه‌های هوشمند جاده‌ای و گزارش‌های راهداران مستقر در محورها، گفت: بارش برف در محور‌های منتهی به اقلید، سپیدان، گردنه شول، خرم‌بید، گردنه کولی‌کش، گردنه شهیدآباد، بوانات، آباده، ایزدخواست، خسروشیرین، دشت ارژن به کازرون، دشت آزادگان و گردنه ملاخرنه گزارش شده است.

بنایی تصریح کرد: بارش باران در محور‌های منتهی به شیراز، مرودشت، زرقان، سروستان، جهرم، خفر، کوار، داراب، استهبان، نی‌ریز، فسا، فیروزآباد، کازرون، فراشبند، قیروکارزین، رستم، نورآباد، کوه‌چنار، دشت ارژن، کامفیروز و بیضاء مشاهده شده است.

وی با اشاره به اینکه سایر محور‌های مواصلاتی استان تمام‌ابری و همراه با وزش باد گزارش شده‌اند، از رانندگان خواست تا از سفر‌های غیرضروری پرهیز کنند و در صورت تردد، تجهیزات زمستانی مانند زنجیرچرخ را همراه داشته باشند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس همچنین بر رعایت احتیاط کامل به دلیل لغزندگی جاده‌ها تأکید کرد.