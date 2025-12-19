پخش زنده
آزمون استخدامی سرایداری وزارت آموزش و پرورش همزمان با سراسر کشور در شهر همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این آزمون هزار و۷۶۶ داوطلب، از این میان هزار و۲۹۹ نفر آقا و ۴۶۷ نفر خانم برای کسب فرصت شغلی در این حوزه در استان همدان به رقابت پرداختند.
این آزمون به صورت متمرکز و هماهنگ در سراسر کشور انجام شد و قرار است ۲۵۷ نفر از داوطلبانی که امتیاز لازم را کسب کنند استخدام وزارت آموزش و پرورش شوند.
نتایج این آزمون اواخر دی ماه از طریق سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir اعلام خواهد شد.
این آزمون بخشی از برنامه گسترده وزارت آموزش و پرورش برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز در بخش پشتیبانی مدارس و ادارات سراسر کشور است.