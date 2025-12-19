رقابت هزار و ۷۶۶ همدانی درآزمون استخدامی سرایداری آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این آزمون هزار و۷۶۶ داوطلب، از این میان هزار و۲۹۹ نفر آقا و ۴۶۷ نفر خانم برای کسب فرصت شغلی در این حوزه در استان همدان به رقابت پرداختند.

این آزمون به صورت متمرکز و هماهنگ در سراسر کشور انجام شد و قرار است ۲۵۷ نفر از داوطلبانی که امتیاز لازم را کسب کنند استخدام وزارت آموزش و پرورش شوند.

نتایج این آزمون اواخر دی ماه از طریق سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir اعلام خواهد شد.

این آزمون بخشی از برنامه گسترده وزارت آموزش و پرورش برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز در بخش پشتیبانی مدارس و ادارات سراسر کشور است.