رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی از اجرای ۲۰۷ طرح تحقیقاتی در ۸ ایستگاه تحقیقاتی استان خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ اسماعیل علیزاده با اشاره به تأثیر تغییرات اقلیمی بر مأموریت‌های تحقیقاتی اظهار کرد: فعالیت‌های تحقیقاتی این مرکز متناسب با تغییرات اقلیمی و شرایط زیست‌محیطی به‌صورت مستمر به‌روزرسانی می‌شود که این موضوع نقش مهمی در پایداری کشاورزی و حفظ امنیت غذایی دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حفاظت از تنوع زیستی افزود: ۲۲۰ گونه از بوته‌ها و درختچه‌های دارویی بومی و نادر در محوطه مرکز نگهداری می‌شود که بسیاری از آنها در معرض خطر انقراض قرار دارند و در «هرباریوم» مرکز ثبت و حفاظت می‌شوند.

علیزاده از انجام ۲۰۷طرح تحقیقاتی طی ۲سال اخیر در مراکز تحقیقاتی استان خبر داد و گفت:۵۶ محقق در این مراکز همکاری دارند که ۳۸ نفر از آنها عضو هیئت علمی هستند.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی ادامه داد: سالانه بیش از ۵۰۰ تن بذر با همکاری این مرکز تولید می‌شود که پس از تأمین نیاز داخلی استان، به سایر نقاط کشور نیز ارسال می‌شود.

علیزاده تأکید کرد: این مرکز به‌عنوان یک نهاد علمی پیشرو، با ارتقای دانش بومی، تقویت زنجیره ارزش و واکنش سریع به بحران‌های زیست‌محیطی، نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

به گفته وی، هم‌اکنون ۲۰ شرکت فناور در مرکز رشد واحد‌های فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی مشغول فعالیت هستند.