مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه گفت : توزیع میوه تنظیم بازار ویژه شب یلدا در روستابازار شهر کرمانشاه و تعدادی از روستابازارهای شهرستانها آغاز شده است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، ایرج صفایی گفت: به منظور تأمین میوه باکیفیت و قیمت مناسب برای شب یلدا، سیب درختی و پرتقال تامسون تهیه شده و توزیع آن از روز پنجشنبه ۲۷ آذر در روستابازار شهر کرمانشاه و برخی روستابازارهای شهرستانها آغاز شده است.
وی افزود: پرتقال تامسون از استان مازندران و سیب درختی از شهرستان اشنویه در آذربایجان غربی تأمین شده و تحت نظارت بازرسان بسیج اصناف در حال توزیع است.
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه تأکید کرد: میوههای عرضهشده ویژه شب یلدا با نرخ مصوب تنظیم بازار در اختیار شهروندان قرار میگیرد و مردم میتوانند برای تهیه میوه مورد نیاز خود با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب به روستابازار شهر کرمانشاه مراجعه کنند.
صفایی خاطرنشان کرد: روستابازارها به عنوان یکی از ظرفیتهای مهم توزیع مستقیم کالا، نقش مؤثری در حمایت از مصرفکنندگان و تنظیم بازار ایفا میکنند و این روند در مناسبتهای مختلف ادامه خواهد داشت.