سرکنسول جدید ترکیه در تبریز اظهار کرد: ایران و ترکیه روابط حسنه‌ای باهم دارند و ماموریت بنده در تبریز و ایران خدمت به شهروندان ایرانی و ترکیه‌ای است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مته زائیم اوغلو در دیدار با شهردار تبریز با بیان اینکه تحولات کنونی منطقه منجر به توسعه بیشتر روابط دو کشور شده است افزود: تلاش داریم همکاری‌های بین دو کشور در حوزه‌های تجاری، فرهنگی و اجتماعی توسعه بیشتری داشته باشد.

سرکنسول جدید ترکیه با بیان اینکه تبریز جایگاه ویژه‌ای نزد مردم ترکیه دارد خاطرنشان کرد: تلاش داریم از طریق این دیدار‌ها همکاری‌های مشترک و فرصت‌های همکاری بین شهر‌های دو کشور را بررسی کنیم.

وی گفت: از انتخاب تبریز به عنوان پایتخت محیط‌زیست شهر‌های آسیایی در سال ۲۰۲۵ خوشحال شدیم و مفتخر به حضور در کنگره این رویداد بین‌المللی بودم.

مته زائیم اوغلو همچنین برای برقراری تفاهم‌نامه خواهرخواندگی بین تبریز و شهر‌های قونیه و ترابوزان نیز اعلام آمادگی کرد و گفت: در حوزه دیپلماسی شهری هر اقدامی نیاز باشد انجام خواهیم داد.

یعقوب هوشیار شهردار تبریز نیز در این دیدار ضمن تبریک انتخاب مته زائیم‌اوغلو به عنوان سرکنسول جدید ترکیه در تبریز گفت: شهرداری تبریز قدمتی صد ساله داشته و اولین شهرداری ایران است.

وی با اشاره به نزدیکی و اشتراکات ایران و ترکیه و تبریز خاطرنشان کرد: زبان مشترک ترکی که فهم مطالب را آسان می‌سازد و بحث اعتقادات دو کشور که هر دو مسلمان هستند، دلیل نزدیکی و قرابت مردمان ایران و ترکیه است.

شهردار تبریز با اشاره به علاقه قلبی تبریزی‌ها و ملت ایران به مردم ترکیه در طول تاریخ یادآور شد: فرهنگ نزدیک دو کشورمسئولین را نیز به همکاری مشترک دو جانبه ترغیب کرده است.

وی تاکید کرد: در گذشته‌های دور نیز شهر‌های ترکیه و تبریز در زمینه‌های هنر و معماری ارتباط نزدیکی داشتند و اینک آثار مشترکی را در شهر‌های ترکیه و ایران شاهد هستیم.

به گفته یعقوب هوشیار گذشته مشترک و تاریخی دو کشور نشان می‌دهد که شهروندان و دولت‌های ایران و ترکیه در روز‌های سخت در کنار یکدیگر بوده‌اند.

وی با اشاره به نگاه‌های استکباری دشمنان اسلام و مسلمین به کشور‌های مسلمان نیز گفت: در دیپلماسی روز دنیا، نگاه‌های خاصی از سوی برخی کشور‌ها خطاب به مسلمانان و کشور‌های مسلمان وجود دارد که نشان از وجود دشمنانی مشترک است.

شهردار تبریز هدف دشمنان را ایجاد تفرقه و استثمار کشور‌های مسلمان خوانده و تاکید کرد: دشمنان اسلام و مسلمین چند سال یک بار میدان را تغییر می‌دهند. ولی روی هدف خودشان استمرار دارند.

هوشیار با بیان اینکه تبریز پنج مرحله پایتخت ایران شده است و عموما در حرکت‌های اساسی مدنی تبریز جزو شهر‌های اولین است، ابراز داشت: در کنار تاریخ غنی، توسعه و مدرنیزه همچون اولین آتش‌نشانی، اولین چاپخانه و اولین شهرداری و بسیاری از اولین‌های دیگر از تبریز آغاز شده و به دیگر شهر‌های ایران تسری یافته است.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی تبریز در علم و دانش نیز گفت: در حوزه‌های علمی از سال‌های گذشته علمای زیادی در تبریز زندگی کردند. به طوری که ۷۰۰ سال پیش دانشگاه ربع رشیدی پذیرای دانشجویان ۷۰ کشور خارجی بوده است.