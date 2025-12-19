پخش زنده
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر هرمزگان گفت: هلال احمر پس از بارشهای اخیر و آبگرفتگی منازل مسکونی در برخی مناطق استان، ۶ محل اسکان اضطراری برپا کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سلحشور افزود: محلهای اسکان در شهرستانهای پارسیان، قشم و میناب است.
وی گفت: با هدف اسکان ایمن خانوارهای آسیبدیده، ۳۶ خانوار در این کمپها مستقر شدهاند و خدمات امدادی، حمایتی و زیستی بهصورت مستمر به آنها ارائه میشود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر هرمزگان با اشاره به تداوم ارزیابی میدانی مناطق متاثر از بارندگی، افزود: گروههای عملیاتی و امدادی جمعیت هلالاحمر از ساعات اولیه وقوع آبگرفتگی در مناطق حضور داشته و اقدامات لازم برای امدادرسانی، اسکان اضطراری و کاهش آلام آسیبدیدگان در دستور کار قرار گرفته است.
سلحشور گفت: در صورت تداوم شرایط ناپایدار جوی، خدمات امدادی و پشتیبانی لازم افزایش مییابد.