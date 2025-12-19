پخش زنده
۴۰۰ تن جو برای تامین خوراک دام تحویل عشایر کلات شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جعفری مدیرکل امور عشایر استان خراسان رضوی با اشاره به بازدید میدانی از مناطق عشایری شهرستان کلات اظهار کرد: روز شنبه بیستم، با حضور در مناطق عشایری شهرستان کلات، محلههای عشایری و دامدارانی که متقاضی دریافت خدمات عشایری هستند در سه بخش هزارمسجد، زاوین و بخش مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: پس از تأسیس شرکت تعاونی عشایری شهرستان کلات و در راستای عمل به تعهدات انجامشده، در دو تا سه روز اخیر حدود ۴۰۰ تن جو توسط اتحادیه تعاونیهای عشایری استان و شرکت تعاونی شهرستان کلات به این شهرستان منتقل و در انبار اجارهشده تخلیه شده که هماکنون فرآیند توزیع آن بین عشایر در حال انجام است.
مدیرکل امور عشایر خراسان رضوی ادامه داد: همچنین موضوع تأمین سوخت ۸۵۰ خانوار عشایری شهرستان کلات از طریق سازمان امور عشایر کشور پیگیری و تأیید شده و سهمیه نفت این خانوارها با تعیین محل فروش و توزیع، بهزودی بین عشایر توزیع خواهد شد.
جعفری با بیان اینکه تاکنون حدود ۸۰۰ خانوار عشایری در شرکت تعاونی شهرستان کلات ثبتنام کردهاند، گفت: علاوه بر ارسال محموله ۴۰۰ تنی جو، مقرر شده است بهصورت مستمر، هر هفته دو کامیون کنسانتره به میزان حدود ۳۰ تن برای مصرف عشایر به شهرستان کلات ارسال شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از انعقاد قرارداد با یک شرکت مشاور خبر داد و افزود: قراردادی به مبلغ ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان برای اجرای طرح نقطهزنی و برداشت اطلاعات دقیق از تمامی محلههای عشایری شهرستان کلات منعقد شده است که بر اساس آن، موقعیت محلهها با GPS ثبت، اطلاعات خانوارها بهروزرسانی و آمار دقیق عشایر شهرستان استخراج خواهد شد.
مدیرکل امور عشایر استان خراسان رضوی در پایان تأکید کرد: این اقدامات با هدف ساماندهی، حمایت و ارتقای خدماترسانی به عشایر شهرستان کلات در حال انجام است و پیگیریها تا حصول نتایج نهایی ادامه خواهد داشت.