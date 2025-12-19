هلال احمر به ۴۹۶ فرد گرفتار در سرما و برف محور‌های مواصلاتی استان اصفهان امدادرسانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس اداره عملیات هلال احمر استان اصفهان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۴۲ فرد گرفتار در برف محور‌های مواصلاتی استان، با کمک امدادگران هلال احمر اسکان اضطراری داده شدند.

عماد صالحی ادامه داد: در این مدت همچنین امدادگران به ۳۵۴ نفر از سرنشینان، ۱۲۰ خودرو که به دلیل نداشتن زنجیر چرخ و مشکلات فنی در برف گرفتار شده بودند، خدمت رسانی کردند.

وی گفت: همچنین بنا به درخواست کمک فرماندار‌ی گلپایگان، به ۳۰۰ خانوار روستایی این شهرستان که به دلیل مسدود شدن راه‌های ارتباطی برای تامین مایحتاج خود با مشکل مواجه شدند، امداد رسانی و اقلام ضروری بین آنها توزیع شد.

عماد صالحی با بیان اینکه بنابر اعلام پیش بینی هواشناسی، سامانه بارشی برف و باران تا اواخر وقت امروز در استان فعال است، به مردم توصیه کرد: از تردد‌های غیر ضروری در محور‌های مواصلاتی استان اصفهان بپرهیزند.

وی گفت:هم اکنون ۱۱۰ تیم عملیاتی هلال احمر به همراه ۴۶ پایگاه امداد و نجات، ۶۵ دستگاه آمبولانس و ۴۰ خودروی عملیاتی کمک زا برای خدمت رسانی به مردم در آماده باش کامل هستند.