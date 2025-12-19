پخش زنده
از تداوم کولاک در گردنههای کوهستانی، جاری شدن روانآبها و سیلاب در برخی مناطق و قطع کامل برق و ارتباطات در دو منطقه گوشک و طرنگ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، در حالی که بارش سنگین برف و باران بخشهایی از شهرستان بافت را درگیر کرده، فرماندار این شهرستان از تداوم کولاک در گردنههای کوهستانی، جاری شدن روانآبها و سیلاب در برخی مناطق و قطع کامل برق و ارتباطات در دو منطقه گوشک و طرنگ خبر داد.
مژگان تاجالدینی صبح جمعه ۲۸ آذرماه در تشریح آخرین وضعیت شهرستان در پی بارشهای اخیر گفت: محورهای اصلی مواصلاتی این شهرستان همچنان باز است، در مناطق گوشک و طرنگ روانآبها و سیلابها به راه افتاده است.
فرماندار شهرستان بافت گفت: برق بخشهای گوشک و طرنگ از منطقه دهسرد ارزوئیه تأمین میشود که با قطع برق دهسرد، برق این مناطق نیز قطع شده و در حال حاضر ارتباط تلفنی و موبایلی بهطور کامل مختل است.
وی افزود: به دلیل حجم بالای بارندگی و بارش سنگین برف، راههای روستایی منطقه گوغر فعلاً قابل تردد نیستند.