از تداوم کولاک در گردنه‌های کوهستانی، جاری شدن روان‌آب‌ها و سیلاب در برخی مناطق و قطع کامل برق و ارتباطات در دو منطقه گوشک و طرنگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، در حالی که بارش سنگین برف و باران بخش‌هایی از شهرستان بافت را درگیر کرده، فرماندار این شهرستان از تداوم کولاک در گردنه‌های کوهستانی، جاری شدن روان‌آب‌ها و سیلاب در برخی مناطق و قطع کامل برق و ارتباطات در دو منطقه گوشک و طرنگ خبر داد.

مژگان تاج‌الدینی صبح جمعه ۲۸ آذرماه در تشریح آخرین وضعیت شهرستان در پی بارش‌های اخیر گفت: محور‌های اصلی مواصلاتی این شهرستان همچنان باز است، در مناطق گوشک و طرنگ روان‌آب‌ها و سیلاب‌ها به راه افتاده است.

فرماندار شهرستان بافت گفت: برق بخش‌های گوشک و طرنگ از منطقه دهسرد ارزوئیه تأمین می‌شود که با قطع برق دهسرد، برق این مناطق نیز قطع شده و در حال حاضر ارتباط تلفنی و موبایلی به‌طور کامل مختل است.

وی افزود: به دلیل حجم بالای بارندگی و بارش سنگین برف، راه‌های روستایی منطقه گوغر فعلاً قابل تردد نیستند.