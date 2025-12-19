به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست انجمن سینمای جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور اظهار کرد: نوزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» از نوزدهم تا بیست و پنجم آذر ماه در تالار وحدت تهران برگزار شد.

احمد نیک فرجام گفت: در بخش ملی جشنواره، ابراهیم حصاری - فیلم ساز و مدرس انجمن سینمای جوانان نیشابور- برای کارگردانی فیلم «فصل انگور» جایزه بهترین کارگردانی مستند کوتاه را دریافت و نشان فیروزه‌ای این رویداد را از آن خود کرد.

وی خاطر نشان کرد: مستند «فصل انگور» روایت زندگی پیرمردی است که همسرش با بیماری سختی دست و پنجه نرم می‌کند و تلاش عاشقانه او برای بهبودی همسر، دستمایه این اثر است.