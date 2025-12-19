مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به اینکه نیاز بیماران به خون یک نیاز همیشگی است.گفت : با کاهش مراجعات مردم برای اهدا خون مراکز درمان به تمامی گروه‌های خونی به‌ویژه گروه‌های O و A مثبت نیاز دارند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مریم میرزاده گفت : از عموم مردم دعوت می‌کنیم تا همچون گذشته با حضور گرم و انسان‌دوستانه خود در مراکز ثابت و سیار اهدای خون، به یاری بیماران بستری در بیمارستان‌ها و به‌ویژه بیماران خاص بشتابند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه افزود : در حال حاضر نیاز به تمامی گروه‌های خونی در استان وجود دارد، اما بر اساس آمار‌های موجود، نیاز به گروه‌های خونی O مثبت، O منفی، A مثبت و AB مثبت بیش از سایر گروه‌ها است .

میرزاده ادامه داد : داوطلبان اهدای خون باید در هنگام مراجعه به مراکز، حتماً کارت ملی خود را به همراه داشته باشند تا فرآیند پذیرش و خون‌گیری طبق ضوابط قانونی انجام شود.

مرکز ثابت اهدای خون استان کرمانشاه آماده پذیرایی از اهداکنندگان است .