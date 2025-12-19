مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی از آغاز ثبت‌نام سی‌وهفتمین دوره جشنواره ملی امتنان از کارگران، گروه‌های کار و کارگران نخبه در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی از آغاز ثبت‌نام سی‌وهفتمین دوره جشنواره ملی امتنان از کارگران، گروه‌های کار و کارگران نخبه در این استان خبر داد و گفت: این فرآیند تا ۱۸ دی‌ماه ادامه دارد.

علی دهقانی افزود: جشنواره امتنان با هدف ترویج فرهنگ کار، شناسایی و حمایت از نیروی کار خلاق، مبتکر و نخبه برگزار می‌شود و بستری مناسب برای معرفی ظرفیت‌های انسانی در حوزه‌های تولیدی و خدماتی فراهم می‌آورد.

وی بیان کرد: این جشنواره در راستای اجرای ماده ۱۹۵ قانون کار و با رویکرد تقویت فرهنگ تلاش، نوآوری و صیانت از نیروی کار برگزار می‌شود و از جمله رویداد‌های شاخص ملی در حوزه کار و کارگری به شمار می‌رود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» تصریح کرد: اهداف این جشنواره هم‌راستا با سیاست‌های کلان کشور در زمینه حمایت از تولید و نخبگان کارگری است و می‌تواند نقش موثری در ارتقای بهره‌وری، انگیزه و خلاقیت در محیط‌های کاری ایفا کند.

دهقانی با تاکید بر جایگاه استان آذربایجان غربی به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی و کارگری کشور خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود این استان در فرآیند شناسایی و معرفی کارگران و گروه‌های کار نمونه، مشارکتی فعال و گسترده داشته باشد.

وی همچنین از مدیران واحد‌های تولیدی، خدماتی و تعاونی خواست با همکاری و مشارکت موثر، نسبت به شناسایی و ثبت‌نام کارگران و گروه‌های کار واجد شرایط در اسرع وقت اقدام کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به پایگاه اطلاع‌رسانی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به نشانی https://emtenan.mcls.gov.ir/ مراجعه نمایند.