کارشناس هواشناسی از وزش باد‌های نسبتاً شدید شمالی و کاهش دما در برخی مناطق به‌ویژه ارتفاعات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی گفت: امروز جمعه، استان قزوین تحت تأثیر نفوذ زبان‌های پرفشار از عرض‌های بالاتر و همراهی امواج تراز میانی جو قرار دارد که موجب وزش باد‌های نسبتاً شدید شمالی و کاهش دما در برخی مناطق به‌ویژه ارتفاعات شده است.

وی افزود: احتمال بارش برف در این روز وجود ندارد.

کارشناس هواشناسی استان قزوین اعلام کرد: در ارتفاعات شمالی و جنوبی استان پدیده مه و کاهش دید افقی پیش‌بینی می‌شود.

به گفته آخوندی، از فردا تا اوایل هفته آینده، جو استان نسبتاً پایدار خواهد بود و استقرار هوای سرد ادامه می‌یابد.

هواشناسی استان همچنین توصیه کرده است طی این مدت مدیریت لازم در مصرف حامل‌های انرژی صورت گیرد.