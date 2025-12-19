به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت:آسمان استان امروز و فردا صاف تا نیمه ابری پیش بینی می‌شود.

نوروزیان با اشاره به اینکه یکشنبه مجددا جو استان ناپایدار می شود؛ افزود: احتمال بارش پراکنده باران در برخی از مناطق به ویژه مناطق شرقی استان وجود دارد.

وی گفت: از دوشنبه تا چهارشنبه جو استان پایدار و با افزایش نسبی دما پیش بینی می‌شود.

نوروزیان در ادامه افزود: دیروز جویبار و دشت ناز میاندورود با ۱۳ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز ارتفاعات دلیر چالوس و بلده با ۸ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته وی دریا تا فردا با موج کوتاه همراه و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.